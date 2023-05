Probabili formazioni Inter-Atalanta, trentasettesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Inter-Atalanta, match valevole per la trentasettesima giornata di Serie A 2022/2023. La partita è in programma alle 20:45 di sabato 2 maggio nella cornice del Giuseppe Meazza. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn e su Sky Sport, mentre lo streaming sarà affidato a SkyGo e NOW. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. I padroni di casa hanno bisogno di conquistare almeno un punto per avere la certezza di qualificarsi in Champions League. La formazione ospite, invece, deve assolutamente vincere per tenere vive le proprie speranze Di seguito le possibili scelte di formazione dei due tecnici Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini.

INTER – Lautaro e Lukaku in attacco, con Dzeko e Correa in panchina. Brozovic si riprende la cabina di regia mentre Barella e Calhanoglu partiranno dal 1′. Acerbi e Bastoni in difesa. Anche Darmian nel terzetto.

ATALANTA – Fuori Soppy per infortunio, ma torna Maehle dopo la squalifica. Da valutare anche Djimsiti, uscito acciaccato dal match con la Salernitana. Gasperini potrebbe rilanciare dal 1′ Hojlund.

Le probabili formazioni di Inter-Atalanta

Inter (3-5-2): Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Gagliardini, Gosens; Correa, Lukaku

Ballottaggi: Correa 60% – Lautaro 40%

Indisponibili: Skriniar, Mkhitaryan

Squalificati: Gagliardini.

Atalanta (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Scalvini, Djimsiti; Okoli, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson, Pasalic; Hojlund.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Ruggeri, Hateboer, Lookman, Palomino, Vorlicky, Boga, Soppy, Zapata, Zappacosta.

Squalificati: –