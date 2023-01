Vialli, il messaggio del figlio di Tacconi: “Grazie Gianluca, non ti dimenticheremo”

“Anche se soffrivi hai mandato un videomessaggio a papà per dargli forza, non ti dimenticheremo. Grazie Gianluca”. Andrea Tacconi, anche a nome del padre Stefano, posta sui social un pensiero dedicato a Gianluca Vialli. Il figlio dell’ex portiere di Juventus e Nazionale posta anche il filmato che in occasione del compleanno di Stefano Tacconi il 28 luglio scorso, Vialli aveva realizzato per l’amico. “Tanti auguri di buon compleanno, Stefano, e di pronta guarigione. Ti vogliamo tutti molto bene. Sei una roccia, dai. Forza e coraggio, un grande abbraccio”. Tacconi è seguito da mesi dai medici alessandrini per emorragia cerebrale da rottura di aneurisma.