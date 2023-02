Probabili formazioni Salernitana-Juventus: ventunesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Salernitana-Juventus, match della ventunesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 20:45 di martedì 7 febbraio nella cornice dello Stadio Arechi. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi offirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. La squadra bianconera è chiamata alla rimonta dopo i 15 punti di penalizzazione. La marcia continua contro la squadra che aveva dato lo switch decisivo all’andata, dopo il pareggio per 2-2 dello Stadium. Occhio però, se la Salernitana batte la Juventus, i campani superano in classifica la Vecchia Signora. Chi avrà la meglio? Scopriamolo insieme.

SALERNITANA – Dia e Piatek verso la conferma nel duo d’attacco. Bradaric e Candreva ai lati. Si vede Troost-Ekong nei tre. Indisponibili Mazzocchi, Gyomber, Maggiore e Fazio. Ochoa in porta insidiato da Sepe. Nicola cerca punti per salvare la panchina.

JUVENTUS – Di Maria e Vlahovic in attacco. De Sciglio e Kostic pronti ad agire sulle corsie laterali, mentre Fagioli, Locatelli e Rabiot troveranno posto a centrocampo. Lungo ko per Milik.

Le probabili formazioni di Salernitana-Juventus

Salernitana (4-3-3): Ochoa; Sambia, Troost-Ekong, Bronn, Bradaric; Coulibaly, Nicolussi Caviglia, Vilhena; Candreva, Piatek, Dia.

Ballottaggi: Bronn 60% – Danilulic 40%, Sambia 55% – Lovato 45%, Nicolussi Caviglia 60% – Bohinen 40%.

Indisponibili: Fazio, Mazzocchi, Maggiore, Gyomber.

Squalificati: –

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Di Maria.

Ballottaggi: De Sciglio 55% – Chiesa 45%, Alex Sandro 60% – Gatti 40%, Vlahovic 60% – Kean 40%.

Indisponibili: Bonucci, Milik, Pogba.

Squalificati: –