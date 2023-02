La Premier League ha deferito il Manchester City: presunte violazioni finanziarie dal 2009

La Premier League conferma “di aver deferito oggi per una serie di presunte violazioni delle Regole della Premier League il Manchester City Football Club”. Lo riferisce la stessa lega inglese in una nota. Nell’elenco delle presunte violazioni, si fa riferimento alla serie di stagioni che vanno dal 2009/10 al 2017/18. La società inglese sarà giudicata da una commissione indipendente, nominata dal presidente del Premier League Judicial Panel. Come spiega il giornalista del Times, Martyn Ziegler tra le possibili sanzioni figura la penalizzazione in classifica, ma anche lo spettro dell’esclusione dal campionato. La Premier League fa sapere che “non rilascerà ulteriori commenti in merito a questa questione fino a nuovo avviso”.

LE POSSIBILI SANZIONI

IL COMUNICATO

LA NOTA DEL CLUB

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI E DETTAGLI