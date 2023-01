Probabili formazioni Monza-Sampdoria: ventunesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Monza-Sampdoria, match della ventunesima giornata di Serie A 2022/2023. La partita è in programma lunedì 6 febbraio alle 20:45 nella cornice dell’U-Power Stadium. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Una neopromossa sfida una realtà storica della Serie A. Eppure sono i blucerchiati a dover ottenere punti salvezza, mentre gli uomini di Palladino sembrano destinati ad un tranquillo girone di ritorno.

MONZA – Ciurria e Caprari pronti alle spalle di Petagna. Rovella e Pessina a centrocampo. Marlon, Marì e Izzo in difesa. Birindelli e Carlos Augusto dovrebbero presidiare le fasce.

SAMPDORIA – Gabbiadini e Lammers dal 1′ in attacco, con Djuricic alle loro spalle. Da valutare Omar Colley, Andrea Conti, Manuel De Luca, Ignacio Pussetto, Abdelhamid Sabiri e Simone Trimboli.

Le probabili formazioni di Monza-Sampdoria

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, C. Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna.

Ballottaggi: Rovella 55% – Machin 45%, Pablo Marì 60% – Caldirola 40%, Petagna 60% – Mota 40%.

Indisponibili: Donati.

Squalificati: –

Sampdoria (3-4-1-2): Audero; Amione, Nuytinck, Murru; Leris, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Montevago, Lammers

Ballottaggi: Rincon 55% – Vieira 45%, Montevago 55% – Gabbiadini 45%, Murru 60% – Colley 40%.

Indisponibili: Sabiri.

Squalificati: –