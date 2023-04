Probabili formazioni Milan-Empoli: ventinovesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Milan-Empoli, match della ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Dopo la vittoria per 4-0 a Napoli, la squadra rossonera cerca altri tre punti per consolidare la posizione Champions, prima dell’impegno europeo ai quarti di finale. Fischio d’inizio alle 21:00 di venerdì 7 aprile nella cornice dello stadio San Siro. Una sfida da non perdere e che mette in palio tre punti preziosi. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme a partire dal primo minuto di gioco di questa gara.

MILAN – Pioli, dopo la bella risposta del ‘Maradona’, potrebbe insistere sul 4-2-3-1. Giroud dovrebbe guidare l’attacco. Krunic tra le linee, Brahim Diaz e Leao sulle fasce. Bennacer e Tonali invece sono intoccabili a centrocampo.

EMPOLI – Satriano e Caputo pronti in attacco. Marin orchestra il gioco, Fazzini e Bandinelli le due mezzali. Da valutare Vicario tra i pali, in caso di nuovo forfait è pronto Perisan. Ebuehi, De Winter, Luperto e Parisi in difesa. Baldanzi trequartista è tra gli intoccabili.

Le probabili formazioni di Milan-Empoli

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Tomori, Hernández; Bennacer, Tonali; Díaz, Krunić, Leão; Giroud

Ballottaggi: Krunic 55% – Saelemaekers 45%

Indisponibili: Kalulu

Squalificati: –

Empoli (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano.

Ballottaggi: Satriano 60% – Cambiaghi 40%,

Indisponibili: Ismajli, Akpa Akpro, Vicario (in dubbio)

Squalificati: –