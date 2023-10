Atalanta-Genoa, Gilardino: “Retegui è out. Badelj recuperato”

“Retegui e Messias, come Strootman e Jagiello, lavorano ancora a parte. Ma rientra Badelj. Mateo sta facendo un percorso di allenamento con il preparatore. Sta cercando di lavorare dal punto di vista fisico e con la palla per accelerare gradualmente i tempi di recupero. Tempi più lunghi per Messias perché ha avuto un infortunio precedente più grave. Strootman spero di averlo a disposizione la settimana prossima e Jagiello penso sia questione di dieci giorni”. Questo il punto sull’infermeria di Alberto Gilardino alla vigilia del match del suo Genoa contro l’Atalanta. L’ultimo a tornare dalle nazionali è stato Vasquez: “Si è allenato ieri, si è allenato oggi pomeriggio. Ha avuto un giorno di recupero, farò valutazioni stasera e domattina, è un giocatore importante. Ci sono punti di riferimento che in questo momento è difficile cambiare o toccare”.

E sugli avversari: “L’Atalanta non concede molto, è aggressiva e gioca l’uno contro uno a tutto campo. Gasperini ha creato un DNA forte per questa squadra. Fa piacere incontrare il mister domani, ha speso belle parole nei miei confronti e lo ringrazio pubblicamente. Mi ha insegnato tanto”. Senza Retegui il dubbio è tra un centravanti di peso come Ekuban o una soluzione diversa: “Sono valutazioni che ho fatto in settimana e farò nelle ultime ore. C’è la possibilità di lavorare con giocatori che non diano punti di riferimento o chi magari dà più punti di riferimento”, aggiunge Gilardino.