Probabili formazioni Lecce-Spezia, trentaseiesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Lecce-Spezia, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I padroni di casa, dopo essere stati risucchiati nella lotta per la salvezza, hanno bisogno di vincere questo scontro diretto per non sprofondare a due giornate dal termine. Anche per i bianconeri si tratta di una partita quasi da dentro o fuori: in caso di sconfitta la retrocessione in Serie B si avvicinerebbe pericolosamente. La partita andrà in scena alle ore 12.30 di domenica 21 maggio e sarà trasmessa in diretta su Dazn e su Sky Sport, con streaming affidato a SkyGo e NOW. Ecco, di seguito, le possibili scelte dei due tecnici Marco Baroni e Leonardo Semplici.

LECCE – Soliti dubbi in attacco per Marco Baroni, che al momento continua a preferire Ceesay a Colombo. L’unico certo del posto è Strefezza, mentre Di Francesco è in vantaggio su Banda per completare il reparto.

SPEZIA – In attacco dovrebbe essere confermato il tridente composto da Gyasi, Nzola e Verde, ma Semplici non esclude di inserire Shomurodov in coppia con Nzola. In quel caso a farne le spese sarebbe Verde.

Le probabili formazioni di Lecce-Spezia

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

Ballottaggi: Ceesay 55% – Colombo 45%. Di Francesco 55% – Banda 45%.

Indisponibili: –

Squalificati: –

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Reca; Ekdal, Bourabia, Esposito; Gyasi, Nzola, Verde.

Ballottaggi: Esposito 60% – Kovalenko 40%, Nzola 65% – Shomurodov 35%.

Indisponibili: Maldini, Sala, Holm, Beck, Moutinho, Zurkowski.

Squalificati: Agudelo.