Probabili formazioni Torino-Fiorentina: trentaseiesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Torino-Fiorentina, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. La partita è in programma domenica 21 maggio alle 15:00. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco, ma vi terrà anche compagnia nei giorni precedenti al match con le notizie in tempo reale sulle possibili scelte dei due tecnici, Ivan Juric e Vincenzo Italiano, entrambi a caccia di una posizione di classifica migliore di quella attualmente occupata.

TORINO – Sanabria si ferma per infortunio, tocca a Pellegri. Karamoh e Vlasic alle sue spalle. Torna Singo in campo dopo la squalifica. Ricci e Ilic a centrocampo.

FIORENTINA – Cabral in attacco, favorito su Jovic. Ikone e Saponara a supporto. Barak, Mandragora e Castrovilli pronti a centrocampo. Milenkovic e Igor in difesa. Squalificato Bonaventura.

Le probabili formazioni di Torino-Fiorentina

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ilic, Ricci, Rodriguez; Karamoh, Vlasic; Pellegri

Ballottaggi: Karamoh 60% – Seck 40%

Indisponibili: Sanabria, Miranchuk, Radonjic

Squalificati

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Barak, Mandragora, Castrovilli; Ikone, Cabral, Saponara.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Sirigu

Squalificati: Bonaventura