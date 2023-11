Sassuolo-Salernitana, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Sassuolo-Salernitana, match della dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. Sfida delicatissima tra squadre in crisi quella del Mapei Stadium: i neroverdi non vincono da un mese e mezzo, i campani invece non hanno addirittura mai vinto e sono l’unica squadra a non esserci riuscita. Chi riuscirà ad avere la meglio? Si parte alle ore 18.30 di venerdì 10 novembre.

Sassuolo-Salernitana sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alessandro Iori e Stefan Schwoch.