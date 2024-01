Probabili formazioni Lecce-Fiorentina, ventitreesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina, match valido per la ventitreesima giornata di Serie A 2023/2024. Tutto pronto allo stadio Via del Mare per la sfida tra i salentini e i viola: da una parte i padroni di casa che vogliono gli ultimi punti salvezza per mettersi al sicuro, dall’altra i toscani che puntano forte sulla zona Champions. Appuntamento fissato alle ore 20.45 di venerdì 2 febbraio, diretta tv su Dazn, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Roberto D’Aversa e Vincenzo Italiano.

LECCE – Solito ballottaggio tra Krstovic e Piccoli, sulle corsie esterne offensive invece scelte obbligate con Almqvist e Oudin dal 1′ nello scacchiere di D’Aversa.

FIORENTINA – Biraghi torna dalla squalifica, in avanti Nzola è favorito su Beltran, mentre sugli esterni Nico Gonzalez è a disposizione, ma non dal primo minuto.

Le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin, Krstovic, Almqvist

Ballottaggi: Krstovic 60% – Piccoli 40%

Indisponibili: Dermaku

Squalificati: –

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Sottil; Beltran

Ballottaggi: Faraoni 55% – Kayode 45%, Nzola 55% – Beltran 45%, Sottil 55% – Nico Gonzalez 45%

Indisponibili: Castrovilli

Squalificati: –