Ferrari, Montezemolo commenta l’arrivo di Hamiton: “Colpo inaspettato che riaccende i riflettori”

L’ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, è stato raggiunto dall’Ansa per commentare la clamorosa notizia dell’arrivo di Lewis Hamilton alla Rossa di Maranello a partire dalla stagione 2025. “Un colpo inaspettato e di grande effetto, è un modo per riaccendere i riflettori sulla scuderia e ce n’era bisogno – afferma – Spero che possa essere utile soprattutto alla competitività della squadra, è un grande campione che vorrà fare di tutto per chiudere la carriera vincendo un altro Mondiale. Con lui ci sarà Leclerc, ci sarà da divertirsi.” Montezemolo però “avverte” anche il team: “Sono due piloti da numero uno, quindi sarà fondamentale avere una macchina vincente perchè se così non fosse questa scelta potrebbe diventare un grande rischio.”