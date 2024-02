Salernitana, finale di mercato con il botto: quattro arrivi nell’ultimo giorno, ecco Weissman dal Granada

Salernitana scatenata nell’ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato. Il club campano ha infatti annunciato ben quattro colpi in entrata, tra cui spicca l’arrivo di Shon Weissman: il classe ’96, attaccante della nazionale israeliana, arriva in prestito dal Granada. Prestito con diritto di riscatto anche per Emanuel Vignato, trequartista classe 2000 in arrivo dal Pisa e pupillo di Sabatini.

Arriva inoltre a titolo temporaneo il giovane difensore Marco Pellegrino, classe 2002 che al Milan ha trovato davvero pochissimo spazio. Iron Gomis va invece a rinforzare il centrocampo della Salernitana, il classe ’99 arriva in prestito dai turchi del KasÕmpaşa Spor Kulübü. Nelle prossime ore è atteso anche l’annuncio di Jerome Boateng, che in quanto svincolato può essere annunciato anche a mercato chiuso. Questi nomi si aggiungono anche agli arrivi nei giorni scorsi dei difensori Niccolò Pierozzi, Alessandro Zanoli, Triantafyllos Pasalidīs e Toma Basic.

Diverse operazioni anche in uscita durante questa finestra invernale, visto che la Salernitana ha ceduto in prestito (con opzione e contro-opzione) il centrocampista Kaleb Jimenez all’Atalanta U23 e il difensore Matteo Lovato, passato al Torino a titolo temporaneo con diritto di riscatto. Jovane Cabral è tornato allo Sporting Lisbona che lo ha ceduto all’Olympiakos, mentre Erik Botheim è stato ceduto a titolo definitivo al Malmo.