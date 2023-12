Probabili formazioni Inter-Lecce: diciassettesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Inter-Lecce, match della diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024. Allo stadio Meazza i nerazzurri vogliono vincere ancora una volta e sfidano i salentini tornati al successo nell’ultimo turno e dunque a mente sgombra visto che la classifica è molto positiva. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 18 di sabato 23 dicembre, diretta tv su Dazn e Sky, ecco di seguito le possibili scelte dei due tecnici, Simone Inzaghi e Roberto D’Aversa.

INTER – Con Acerbi e Bastoni c’è ancora Bissek. Torna il centrocampo titolare con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan dopo la Coppa Italia, Thuram e Arnautovic coppia offensiva e Pavard potrebbe tornare a disposizione.

LECCE – Out Dorgu per infortunio, c’è Gallo. In mezzo al campo salgono le quotazioni di Gonzalez. Davanti ballottaggio serratissimo tra Krstovic e Piccoli.

Le probabili formazioni di Inter-Lecce

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Thuram

Ballottaggi: Bisseck 60% – Pavard 40%

Indisponibili: De Vrij, Dumfries, Cuadrado, Sanchez, Lautaro (in dubbio)

Squalificati: –

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Strefezza, Krstovic, Banda

Ballottaggi: Gonzalez 55% – Oudin 45%, Krstovic 55% – Piccoli 45%

Indisponibili: Corfitzen, Almqvist, Dorgu

Squalificati: –