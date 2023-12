Mondiale per club 2023, in attesa del City l’Al-Ahly batte l’Urawa e si aggiudica il terzo posto

In attesa della finalissima fra Fluminense e Manchester City, è andata in scena la finale del terzo e del quarto posto fra l’Al-Ahly e l’Urawa che ha decreato la medaglia di bronzo nel Mondiale per il club 2023. Nella finalina gli egiziani hanno imposto il loro gioco contro i campioni asiatici e si sono presi il gradino più basso del podio.

La formazione egiziana ha superato 4-2 l’Urawa e vince il bronzo nella competiuzioenc che si sta svolgendo in Arabia Saudita. Mattatori di giornata Yasser Ibrahim e poi con Tau che nel primo tempo hanno portato la squadra sul 2-0. Nel finale di tempo l’Urawa ha accorciato le distanze con il gol di Kante. Nel secondo tempo pareggio dell’Urawa. Nella seconda parte del secondo tempo però l’Al-Ahly ha messo la freccia con l’autogol di Maaloul e poi con il rigore nel finale di Maaloul.