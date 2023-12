Superlega, la Corte di giustizia europea pubblica la sentenza: 38 pagine di contenuti e motivazioni

La Corte di giustizia europea ha pubblicato la sentenza contro l’abuso di posizione dominante di Fifa e Uefa. Un testo lungo trentotto pagine e articolato in 258 punti, in spagnolo, inglese e francese sul sito della stessa istituzione, per spiegare contenuti e motivazioni di una sentenza storica. Nel testo la Corte Ue passa in rassegna tutte le richieste pregiudiziali sottopostele dal tribunale di Madrid, dall’esistenza di un possibile abuso di posizione dominante delle due federazioni alla titolarità e allo sfruttamento dei diritti relativi alle competizioni sportive, passando per l’applicabilità del diritto comunitario allo sport. I giudici europei si sono soffermati in particolare sull’interpretazione degli articoli 101 e 102 dei Trattati, pilastri della concorrenza, nei quali vengono espressamente vietati i cartelli, i comportamenti anticoncorrenziali e ogni abuso di posizione dominante nel mercato comune.