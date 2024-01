Probabili formazioni Juventus-Sassuolo: ventesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Dieci giorni di riposo per i neroverdi, cinque per i bianconeri, che però vogliono vincere per restare in corsa per lo scudetto, mentre gli ospiti cercano un’altra vittoria dopo un lungo digiuno. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 20.45 di martedì 16 gennaio, diretta tv su Dazn. Di seguito le probabili scelte degli allenatori, Massimiliano Allegri e Alessio Dionisi.

JUVENTUS – Locatelli torna dalla squalifica, ma vengono fermati dal giudice sportivo Gatti e McKennie. Vedremo pertanto Rugani e Miretti dal primo minuto. Chiesa e Rabiot acciaccati ma saranno della partita.

SASSUOLO – Berardi titolare insieme a Pinamonti e Laurienté nel tridente di Dionisi, in difesa panchina per Tressoldi e dal 1′ ecco Erlic con Ferrari. Missori rileva l’infortunato Toljan.

Le probabili formazioni di Juventus-Sassuolo

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Rugani; Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic

Ballottaggi: Yildiz 60% – Chiesa 40%

Indisponibili: Alex Sandro, De Sciglio, Kean

Squalificati: Pogba, Fagioli, McKennie, Gatti

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Missori, Erlic, Ferrari, Pedersen; Thorstvedt, Boloca; Berardi, Henrique, Laurienté; Pinamonti.

Ballottaggi: –

Indisponibili: Obiang, Alvarez, Viti, Missori, Vina, Toloj

Squalificati: –