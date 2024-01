Milan-Roma, Gabbia: “Vittoria importante, ci può dare uno slancio”

“E’ stato divertente e stimolante sfidare Lukaku in una gara fondamentale e in uno stadio sold-out. È una vittoria importante, ci può dare un molto slancio per continuare la stagione. Devo migliorare per soffrire meno alcune situazioni, anche in Spagna ci ho lavorato. Pure nei mesi ‘fuori’ ho sempre sentito i ragazzi, mi aspettavo di ritrovare un gruppo molto unito e solido, nonostante le difficoltà. Anche i nuovi mi hanno fatto una bellissima impressione. Dobbiamo restare uniti e pensare ai nostri obiettivi“. Così il difensore del Milan, appena “tornato a casa”, Matteo Gabbia, ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta per 3-1 contro la Roma.