Probabili formazioni Atalanta-Frosinone: ventesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Atalanta-Frosinone, match valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Al Gewiss Stadium due squadre reduci dalla Coppa Italia: i nerazzurri hanno giocato mercoledì, i ciociari giovedì e si ritroveranno lunedì 15 gennaio alle ore 20.45 con in palio punti pesanti per i rispettivi obiettivi stagionali, con diretta tv su Dazn e Sky. Chi vincerà? Di seguito ecco allora le possibili scelte dei due tecnici, Gian Piero Gasperini ed Eusebio Di Francesco.

ATALANTA – Hateboer e Touré sono gli unici infortunati, indisponibile anche Lookman perché già in Coppa d’Africa. Davanti Scamacca e De Ketelaere favoriti su Muriel e Miranchuk.

FROSINONE – Soulè, Kaio Jorge e Ibrahimovic nel tridente di Di Francesco, in mezzo al campo prezioso recupero dal 1′ di Mazzitelli in cabina di regia.

Le probabili formazioni di Atalanta-Frosinone

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca

Ballottaggi: Scamacca 55% – Miranchuk 45%

Indisponibili: Hateboer, Tourè, Lookman (in Coppa d’Africa)

Squalificati: –

Frosinone (4-3-3): Turati; Monterisi, Okoli, Romagnoli, Lirola; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulè, Kaio Jorge, Ibrahimovic

Ballottaggi: Ibrahimovic 60% – Gelli 40%

Indisponibili: Kalaj, Marchizza, Baez, Oyono

Squalificati: Frattali