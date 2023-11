Formazioni ufficiali Sassuolo-Salernitana, Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Sassuolo e Salernitana, sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A 2023/2024. Nonostante il cambio di allenatore in panchina, la compagina campana ancora non è riuscita a sbloccarsi, con un solo punto conquistato da quando è subentrato Inzaghi al posto di Sousa. Vittoria che manca da parecchio anche ai neroverdi, dagli ultimi giorni di settembre quando riuscirono a imporsi a San Siro contro l’Inter. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di venerdì 10 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SASSUOLO-SALERNITANA

SASSUOLO: Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Vina, Boloca, Thorstvedt, Berardi, Defrel, Castillejo, Pinamonti

SALERNITANA: Ochoa, Daniliuc, Fazio, Pirola, Mazzocchi, Maggiore, Bohinen, Coulibaly, Tchaouna, Dia, Ikwuemesi