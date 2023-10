Probabili formazioni Inter-Bologna, ottava giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Inter-Bologna, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2023/2024 La sfida di San Siro vedrà contrapposti i nerazzurri con uno dei protagonisti dello storico Triplete del 2010, ossia Thiago Motta che sta facendo benissimo in Emilia Romagna. Per il tecnico e per tutta la squadra rossoblu l’impegno al Meazza sarà arduo e complicato. Match in diretta su DAZN, sabato 7 ottobre alle ore 15.00. Sportface.it vi offrirà la diretta testuale dell’incontro.

QUI INTER – Dopo le fatiche in Champions League, Inzaghi punta sulla solita ormai coppia d’attacco formata da Thuram e Lautaro Martinez. Panchina per Sanchez. Centrocampo formato dal solito trio: Mikhitayan, Calhanoglu e Barella.

QUI BOLOGNA – Thiago Motta è orfano di Lucumi e lo sarà anche dopo la sosta. Davanti non si tocca Orsolini, con Ferguson e Ndoye alle spalle del solito Zirkzee.

Le probabili formazioni di Inter-Bologna

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

BALLOTTAGGI: Darmian-Pavard 55%-45%

Indisponibili: Frattesi

Squalificati: NESSUNO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Moro, Freuler; Orsolini, Ferguson, Ndoye; Zirkzee

BALLOTAGGI: Nessuno

Indisponibili: Lukumi

Squalificati: Saelemaekers