Probabili formazioni Empoli-Udinese, ottava giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Empoli-Udinese, match valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La compagine toscana va a caccia di preziosi punti per risalire la china in classifica dopo un avvio di stagione disastroso. I friulani, dal loro canto, sperano di cogliere una preziosa vittoria in trasferta per dare una svolta al loro campionato. La partita è in programma alle 18:30 di venerdì 6 ottobre nella cornice del Carlo Castellani e potrà essere seguita in diretta su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Ecco le possibili scelte dei due allenatori Aurelio Andreazzoli ed Andrea Sottil.

EMPOLI – Andreazzoli confermerà il 4-3-1-2, con Baldanzi trequartista a ispirare la coppia formata da Cambiaghi e Caputo, solo panchina per Destro.

UDINESE – Thauvin e Lucca in attacco. In difesa spazio a Perez, Bijol e Kristensen, ma Sottil spera nel recupero di Kabasele. In mezzo al campo confermati Walace e Pereyra, con Ebosele e Kamara sulle corsie laterali, Samardzic al posto dello squalificato Lovric.

Le probabili formazioni di Empoli-Udinese

Empoli (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi

Ballottaggi: Caputo 65% – Destro 35%; Cambiaghi 60% – Cancellieri 40%

Indisponibili: Caprile, Ismajli (in dubbio), Bereszynski

Squalificati: –

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Pereyra, Kamara; Thauvin, Success

Ballottaggi: Success 55% – Lucca 45%

Indisponibili: Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Padelli, Masina, Brenner

Squalificati: Lovric