“Infortuni muscolari a catena”: Allegri si infuria alla domanda di un giornalista

“Mister non è preoccupato da questa catena di infortuni muscolari?”. Galeotta fu la domanda che ha mandato su tutte le furie l‘allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, nella conferenza di vigilia del match contro il Torino valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2023/2024. “Catena…ci vuole della calma – ha replicato stizzito l’allenatore bianconero – Solo Alex Sandro ha avuto un problema muscolare. Pogba? Pogba che problema fisico ha avuto? Ha avuto un problema al ginocchio. Voi scrivete problemi muscolari ma non lo sono. Vlahovic ha un problema muscolare? Chiesa l’ho spiegato prima, forse devo tornare a scuola a imparare l’italiano. O io parlo male l’italiano o lei non capisce. Chiesa dalla risonanza non ha niente, stamani aveva dolore e abbiamo parlato. Un giocatore preoccupato non lo faccio giocare. Vlahovic ha un problema alla schiena non un problema muscolare. Catene non ce n’è, fine”.