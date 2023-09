Probabili formazioni Frosinone-Sassuolo, quarta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Frosinone-Sassuolo, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. I padroni di casa, dopo un ottimo inizio di stagione con quattro punti portati a casa, sperano di proseguire la serie positiva incrementando il loro score. La compagine neroverde, con un ritrovato Domenico Berardi, va a caccia della seconda vittoria consecutiva dopo quella contro l’Hellas Verona. La partita andrà in scena alle ore 15:00 di domenica 17 settembre e sarà trasmessa in diretta tv su Dazn, che garantirà anche lo streaming. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori Eusebio Di Francesco e Alessio Dionisi.

FROSINONE – Tra i pali confermato Turati, davanti a lui dovrebbero esserci Oyono, Monterisi, Romagnoli e Marchizza. Il principale ballottaggio riguarda il reparto offensivo, con Baez ancora favorito sul georgiano Kvernadze.

SASSUOLO – Toljan, Erlic, Viti e Vina in difesa. Da valutare Berardi, ma è pronto uno tra Defrel e Volpato. Pinamonti o Mulattieri in attacco, l’ex Empoli è favorito.

Le probabili formazioni di Frosinone-Sassuolo

Frosinone (4-3-3): Turati; Oyono, Monterisi, Romagnoli, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Baez, Cheddira, Harroui

Ballottaggi: Baez 55% – Soulè 45%

Indisponibili: –

Squalificati: –

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Boloca, Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti

Ballottaggi: Pinamonti 60% – Mulattieri 40%

Indisponibili: Alvarez

Squalificati: –