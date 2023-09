Probabili formazioni Cagliari-Udinese, quarta giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Cagliari-Udinese, match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La squadra bianconera, dopo un avvio di stagione complicato con soli due punti ottenuti, vuole assolutamente rialzare la testa davanti ai propri tifosi regalando loro una gioia. La compagine rossoblù, invece, ha raccolto soltanto un pareggio e ha intenzione di provare a fare bottino pieno. La partita andrà in scena alle ore 12:30 di domenica 17 settembre e sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e Sky Sport. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori Claudio Ranieri e Andrea Sottil.

CAGLIARI – Ranieri schiera ancora Luvumbo con uno tra Oristanio, Shomurodov e Pavoletti (in dubbio) nel 4-4-2 che vede Sulemana spiccare in mezzo al campo. Petagna dalla panchina

UDINESE – Sottil è costretto ad affidarsi ad una nuova coppia d’attacco composta da Thauvin e Lucca, che è in vantaggio su Success per una maglia da titolare. A centrocampo Samardzic va verso la conferma insieme a Ferreira, Walace, Lovric e Kamara.

Le probabili formazioni di Cagliari-Udinese

Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Wieteska, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Luvumbo, Petagna

Ballottaggi: Petagna 55% – Oristanio 45%

Indisponibili: Rog, Mancosu, Lapadula, Pavoletti.

Squalificati: –

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ferreira, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca

Ballottaggi: –

Indisponibili: Ebosse, Ehizibue, Deulofeu, Padelli, Masina, Deulofeu, Brenner.

Squalificati: –