Probabili formazioni Lazio-Fiorentina: decima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina match valido per la decima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Sfida molto interessante e spareggio per le coppe europee tra i biancocelesti e i viola, che si ritrovano l’una contro l’altra allo stadio Olimpico. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky lunedì 30 ottobre alle ore 20.45. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano.

QUI LAZIO – Immobile torna titolare in attacco anche in campionato, Zaccagni e Felipe Anderson sugli esterni con Pedro pronto a subentrare.

QUI FIORENTINA – Beltran cerca la chance in campionato dopo i due gol europei, sugli esterni ecco Brekalo e Nico Gonzalez con Ikone e Sottil pronti dalla panchina.

LE PROBABILI DI LAZIO-FIORENTINA

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi: Guendouzi 55% – Kamada 45%; Rovella 55% – Vecino 45%; Immobile 55% – Castellanos 45%; Casale 55% – Patric 45%

Indisponibili:

Squalificati: –

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; N. Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Beltran

Ballottaggi: Beltran 55% – Nzola 45%, Brekalo 70% – Sottil 30%; Parisi 60% – Pierozzi 40%

Indisponibili: Castrovilli, Mina, Dodò, Biraghi

Squalificati: –