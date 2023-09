Probabili formazioni Bologna-Empoli, settima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Bologna-Empoli, match valido per la settima giornata di Serie A 2023/2024. Al Dall’Ara sfida tra i rossoblu e gli azzurri, entrambe cercano i tre punti tutti insieme per i rispettivi obiettivi, la zona europea per i felsinei e la salvezza tranquilla dopo un avvio difficile per i toscani. Chi riuscirà a vincere? Di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Thiago Motta e Andreazzoli, per questo incontro.

QUI BOLOGNA – Orsolini sempre dalla panchina e lascia spazio a Ndoye, Karlsson e Ferguson completano la linea di trequarti alle spalle di Zirkzee.

QUI EMPOLI – 4-3-1-2 garantito per Andreazzoli, con Baldanzi trequartista a ispirare la coppia formata da Cambiaghi e Shpendi, solo panchina per Destro.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Bonifazi, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee

Ballottaggi: Ndoye 60% – Orsolini 40%; Aebischer 60% – Moro 40%

Indisponibili: Soumaoro, Posch, Lucumì

Squalificati: Saelemaekers

Empoli (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Shpendi

Ballottaggi: Shpendi 65% – Destro 35%,

Indisponibili: Caprile, Ismajli (in dubbio), Caputo (in dubbio), Bereszynski

Squalificati: –