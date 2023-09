Salernitana-Inter 0-4, Tramontana festeggia il ritorno alla vittoria dei nerazzurri (VIDEO)

di Christian Poliseno 6

L’Inter ritorna alla vittoria in casa della Salernitana per 4-0, e ritorna nuovamente in testa alla classifica di Serie A. La gara è stata decisa dai quattro gol di Lautaro Martinez. Di seguito, il video di Filippo Tramontana, voce delle partite dei nerazzurri nella trasmissione sportiva Diretta Stadio in onda su 7 Gold.