Inter, Lautaro Martinez primo giocatore nella storia della Serie A a fare quattro gol da subentrato

Lautaro Martinez entra nella storia della Serie A. Il centravanti dell’Inter è subentrato nella sfida contro la Salernitana e ha segnato quattro gol in soli 34 minuti diventando il primo giocatore nella storia del campionato italiano a mettere a segno quattro reti entrando dalla panchina. E’ anche il primo poker in nerazzurro per Lautaro, che contro la Salernitana aveva già fatto tripletta nel marzo 2021. L’argentino è sempre più trascinatore dei suoi, che tornano in vetta alla classifica a pari punti con il Milan.