Napoli-Cagliari 2-1, Mazzarri: “Dal punto di vista del gioco si può chiedere ben poco di più”

“La vittoria per noi era importantissima, contavano solo i tre punti oggi. Il morale e le convinzioni dei ragazzi sarebbero state messe alla prova in caso di risultato negativo. Giocando con questo sistema di gioco hai bisogno di terzini che si sovrappongano e creino gioco insieme all’attaccante esterno. Anche Kvaratskhelia ha sofferto l’assenza di Mario Rui”. Lo ha detto Walter Mazzarri dopo la vittoria del suo Napoli contro il Cagliari al Maradona: “Nel primo tempo la porta sembrava stregata. Penso che ci sia poco da chiedere a questa squadra sotto il profilo del gioco. Se c’è stato un cambio di allenatore vuol dire che c’erano problemi, era prevedibile che questo sarebbe stato un anno difficile per questi ragazzi. Solo ritrovando la vittoria e la serenità sotto porta possiamo evitare situazioni di nervosismo. Kvaratskhelia? A questi ragazzi bisogna starci dietro: l’anno scorso si è consacrato e ora ha tutti gli occhi addosso. È normale che senta la pressione quando non gli riescono le giocate. Oggi però era più sereno e non a caso ha fatto un gran gol. Champions? Non voglio dire niente anche per scaramanzia. Vediamo poi chi pescheremo agli ottavi. Ma faremo bella figura contro qualsiasi squadra. Osimhen? Ha ritrovato la serenità ed era importante che lui e Kvara tornassero protagonisti”.