Probabili Fiorentina-Spezia, ventinovesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Fiorentina-Spezia, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. La compagine viola vuole proseguire la sua striscia di risultati utili consecutivi per riavvicinarsi alle prime sette posizioni che le garantirebbero l’accesso ad una competizione europea. I bianconeri, invece, vanno a caccia di preziosi punti in ottica salvezza per tenere a distanza Hellas Verona, Sampdoria e Cremonese. Fischio d’inizio alle 14:30 di sabato 8 aprile nel palcoscenico dello stadio Artemio Franchi. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti; ecco le possibile scelte dei due allenatori Vincenzo Italiano e Leonardo Semplici.

FIORENTINA – Jovic dovrebbe essere quasi al top della forma, ma Cabral è favorito per ricoprire il ruolo di prima punta. Oltre a Nico Gonzalez, in attacco ci sarà uno tra Saponara ed Ikoné.

SPEZIA – Semplici ritrova Nzola, che dopo la squalifica riprenderà il proprio posto in attacco, probabilmente insieme a Shomurodov. In difesa spicca il ballottaggio tra Holm ed Amian.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Spezia

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Barak; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara.

Ballottaggi: Saponara 55% – Ikoné 45%, Cabral 65% – Jovic 35%.

Indisponibili: –

Squalificati: –

Spezia (4-3-3): Dragowski; Amian, Ampadu, Nikolaou, Bastoni; Zurkowski, Bourabia, Agudelo; Gyasi, Shomurodov, Nzola.

Ballottaggi: Zurkowski 65% – Ekdal 35%; Holm 55% – Amian 45%

Indisponibili: Reca.

Squalificati: –