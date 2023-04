Probabili formazioni Atalanta-Bologna: ventinovesima giornata Serie A 2022/2023

Le probabili formazioni di Atalanta-Bologna, match della ventinovesima giornata di Serie A 2022/2023. Fischio d’inizio alle 16:30 di domenica 8 aprile nella cornice del Gewiss Stadium. La squadra di Gasperini insegue la Champions e cerca conferme tra le mura amiche. La formazione di Thiago Motta si candida a sorpresa della stagione. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Sky e Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale del match? Scopriamolo insieme, prima con approfondimenti in tempo reale, poi con le pagelle e le parole dei protagonisti. Prima però ecco la marcia d’avvicinamento con le probabili scelte dei due tecnici.

ATALANTA – Hojlund e Zapata dal 1′, Lookman verso la panchina. Tra le linee il favorito è Pasalic. De Roon e Koopmeiners (da valutare) in mediana. Zappacosta e Maehle invece presidieranno le corsie laterali. Squalificato Toloi in difesa.

BOLOGNA – Da valutare Arnautovic e Cambiaso. Punta centrale è Barrow, con Zirkzee in panchina. Dominguez e Schouten gli intoccabili a centrocampo. Posch, Soumaoro, Lucumì e Lykogiannis pronti in difesa.

Le probabili formazioni di Atalanta-Bologna

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Demiral, Scalvini, Palomino; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Hojlund, Zapata

Ballottaggi: Koopmeiners 55% – Ederson 45%

Indisponibili: Hateboer

Squalificati: Toloi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Dominguez, Schouten; Orsolini, Ferguson, Kyriakopoulos; Barrow

Ballottaggi: Orsolini 55% – Aebischer 45%

Indisponibili: Bagnoli, Cambiaso, Arnautovic

Squalificati: –