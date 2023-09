Pogba, Repubblica: lo stipendio può scendere a 2.000 euro al mese

Con quella breve nota (“La Società si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali”), la Juventus manifestava prudenza in merito alla notizia della positività al testosterone di Paul Pogba. Adesso, però il club bianconero studia le prossime mosse. E Repubblica fa il punto della situazione in casa Juve. Come scrive il quotidiano, aspettando le controanalisi, dopo la sospensione a scopo cautelare imposta dal Tribunale nazionale antidoping, la Juve può chiedere la sospensione dello stipendio, che potrebbe poi trasformarsi in risoluzione del contratto nel caso in cui il calciatore venisse squalificato. Nel frattempo Pogba potrebbe ricevere il minimo sindacale, 42.477 euro lordi l’anno che, al netto, equivalgono a circa duemila euro al mese.