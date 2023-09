Barcellona, ansia Gundogan: infortunio tra le lacrime, oggi gli esami

Barcellona e Germania in ansia per le condizioni di Ilkay Gündogan, sostituito dopo 25 minuti nell’amichevole tra Germania e Francia dopo una brutta caduta in campo. Il centrocampista tedesco ha lasciato il campo in lacrime e secondo ‘Sport1’ la prima diagnosi è di una grave contusione all’anca. Oggi il calciatore dovrà sottoporsi ad ulteriori accertamenti medici a Barcellona per stabilire se potrà essere disponibile per il Barça nelle prossime partite. La Federazione tedesca avrebbe fatto presente al club catalano che non si tratta di un infortunio importante. Nessuna frattura, insomma, anche se lo spavento è stato grande perché nel 2014 Gundogan rimase fermo per più di un anno a causa di un infortunio alla schiena. Stavolta fortunatamente la dinamica è diversa. Xavi, che ha già in infermeria due giocatori importanti come Pedri e Araujo, spera di tirare presto un sospiro di sollievo.