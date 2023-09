Ciclismo, Jumbo-Visma: “Van Hooydonck non ha riportato lesioni, condizioni non critiche”

Filtrano notizie incoraggianti sulle condizioni di salute di Nathan van Hooydonck, il ciclista della Jumbo-Visma coinvolto ieri in un incidente stradale a seguito di un malore al volante. Lo assicura il team, in un comunicato stampa nel quale spiega che il corridore belga “è sveglio e non ha riportato lesioni a causa dell’incidente stradale. La sue condizioni di salute non sono critiche – fa sapere il bollettino medico -. Ulteriori esami medici dovranno determinare il motivo per cui Nathan si è sentito male mentre guidava la sua macchina. Vogliamo ringraziare tutti per i messaggi e lo staff medico dell’ospedale che si è preso cura di Nathan e della sua famiglia”. Nella giornata di ieri alla Vuelta Jonas Vingegaard aveva dedicato la vittoria di tappa al suo amico e compagno di squadra: “Sono semplicemente felice di aver vinto oggi. Abbiamo ricevuto una notizia terribile stamattina, spero si riprenda presto”.