Pogba, Gazzetta: ipotesi patteggiamento, il francese spera di ridurre la squalifica a un anno

Dopo essere risultato positivo ad un controllo antidoping al termine di Udinese-Juventus, Paul Pogba ha immediatamente avviato l’iter per la richiesta delle controanalisi. L’ufficialità arriverà entro la giornata odierna di giovedì 14 settembre, poi prenderà il via l’inchiesta con l’interrogatorio in merito al presunto integratore che ha causato la positività. Come riporta la Gazzetta dello Sport, non è da escludere un patteggiamento per il centrocampista francese, che all’età di 30 anni non può permettersi una squalifica di 4 anni – che di fatto metterebbe fine alla sua carriera -.

L’obiettivo è dunque quello di ottenere un dimezzamento della pena rispetto alla richiesta della procura (il massimo possibile) e dunque accontentarsi di “un solo anno” di stop. Non sarà però facile convincere il procuratore antidoping della ‘non intenzionalità’ dell’accaduto. Indubbiamente sono in arrivo giorni cruciali per Pogba, che probabilmente influiranno in maniera decisiva sul prosieguo della sua carriera, nel bene o nel male.