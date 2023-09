Coppa d’Asia Qatar 2024: selezionate per la prima volta delle donne arbitro

Per la prima volta nella storia, delle donne arbitro dirigeranno le gare della Coppa d’Asia. La prossima edizione della rassegna si terrà in Qatar nel 2024 e ben cinque donne sono state selezionate. Tra queste c’è anche la giapponese Yoshimi Yamashita, già membro della giuria arbitrale della Coppa del Mondo in Qatar nel 2022. Ad annunciarlo è stata la Confederazione calcistica asiatica (AFC), che ha inoltre introdotto ufficialmente l’arbitraggio video-assistito (VAR), utilizzato per la prima volta nella competizione.