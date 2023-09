Manchester City, Guardiola torna in panchina dopo l’operazione alla schiena

Pep Guardiola è finalmente tornato alla guida del Manchester City. Dopo l’operazione alla schiena alla quale si era sottoposto tre settimane fa e che l’aveva tenuto lontano dalla panchina, il tecnico catalano ha infatti ripreso l’incarico. Durante la sua assenza, in cui a prendere il suo posto era stato il vice Juanma Lillo, il club ha sconfitto sia Sheffield United che Fulham, consolidando la prima posizione in Premier League a punteggio pieno. Archiviata la sosta nazionale, i Citizens sono pronti a ripartire e a farlo nel segno di Pep, il quale farà ritorno in panchina già nel match di sabato 16 settembre contro il West Ham.