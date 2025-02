Finisce tra le proteste del Torino che reclama un rigore nel recupero la sfida dell’Olimpico contro il Genoa. Nel capoluogo piemontese è 1-1 tra la squadra di Vanoli e quella di Vieira. I granata, dopo essere passati in vantaggio grazie all’autogol di Thorsby, sbagliano e regalano il gol del pari a Pinamonti, ma riescono comunque a proseguire la loro striscia positiva, salendo a quota 28 punti e mantenendone proprio uno di vantaggio sulla compagine ligure.

POCHE EMOZIONI, AUTOGOL DECISIVO

Un primo tempo a dir poco avaro di emozioni, in cui è comunque il Torino a far girare il pallone nel tentativo di avvicinarsi all’area di rigore difesa da Leali. Al solito, è Vlasic a creare i maggiori pericoli, sia in versione assistman per Karamoh, che poi da finalizzatore dopo un bel passaggio di Adams. In entrambe le occasioni, però, i granata non riescono a trovaree il vantaggio e al 30′ devono anche sostituire Tamez per infortunio, con Gineitis che entra al suo posto. Al 42′ Karamoh è protagonista di un’azione personale chiusa da un tiro alto, ma nel recupero della prima frazione il gol alla fine arriva grazie a un corner di Lazaro che Thorsby devia nella propria porta.

RISPONDE PINAMONTI

Genoa che va negli spogliatoi sotto di un gol, ma al rientro in campo la musica non cambia. La squadra di Vanoli continua a fare la partita e si presenta più volte nella trequarti avversaria, pur faticando come sempre ad andare alla conclusione. Serve una mano da parte dei granata, che difatti arriva con Coco che sbaglia in fase di impostazione e regala palla agli avversari. Messias serve Pinamonti, che da rapace d’areea di rigore alla prima chance fa 1-1. Succede poco da qui in avanti, se non per un colpo di testa di Casadei che va subito vicino al gol nel suo debutto e soprattutto per le veementi proteste della formazione di casa su un paio di potenziali falli da rigore nel corso del reecupero.

LE PAGELLE

IL MIGLIORE – Vlasic 7 – Parte sempre tutto dal suo piede.

IL PEGGIORE – Coco 5 – Colpevole in occasione del gol di Pinamonti.

IL TABELLINO

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic Savic 6; Walukiewicz 6, Coco 5, Maripan 6, Sosa 6 (26’st Biraghi 6); Ricci 6, Tameze 6 (30’pt Gineitis 6); Lazaro 6.5 (26’st Pedersen 6), Vlasic 7 (40’st Sanabria sv), Karamoh 5.5 (26’st Casadei 6); Adams 5.5. In panchina: Paleari, Donnarumma, Masina, Elmas, Salama, Dembele, Linetty. Allenatore: Vanoli 6.

GENOA (4-3-3): Leali 6; Sabelli 6, Vasquez 6.5, Matturro 6.5, Martin 6; Thorsby 5, Badelj 5.5 (16’st Masini 6), Frendrup 5.5; Vitinha 5 (7’st Messias 6.5), Pinamonti 7 (33’st Ekuban 6), Miretti 5.5 (7’st Zanoli 6.5). In panchina: Siegrist, Sommariva, Onana, Bani, Norton-Cuffy, Ekhator, Cuenca, Kassa, Venturino.

ARBITRO: Feliciani di Teramo 5.

RETI: 47’pt autogol Thorsby, 23’st Pinamonti.

Ammoniti: Coco, Messias, Ricci, Matturro. Angoli: 4-2. Recupero: 2’pt, 6’st.