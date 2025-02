L’Olimpia Milano vince in trasferta a Sassari 78-72. Al PalaSerradimigni la squadra di Messina centra il terzo successo consecutivo in campionato dopo quelli con Varese (119-92) e Trieste (87-74). La vittoria in trasferta mancava dal 5 gennaio (115-82 in casa di Pistoia). Assente Nikola Mirotic ci penano Zach LeDay (14 punti, 3 rimbalzi e 1 assist) e Leandro Bolmaro (14 punti, 6 rimbalzi e 2 assist). Contributo decisivo di Nenad Dimitrijevic con 15 punti e 9 rimbalzi in uscita dalla panchina. Nicolò Mannion aggiunge 8 punti e 4 rimbalzi in 16 minuti sul parquet. Stesso bottino per Giampaolo Ricci, che mette a referto anche 3 rimbalzi. Serata storta al tiro per Shavon Shields. Sono 7 i punti (3/10 dal campo) per il numero 31 dell’EA7 in 26 minuti in campo. 6 punti e 8 rimbalzi per Freddie Gillespie. Quattro giocatori in doppia cifra per la Dinamo, ma non basta per evitare l’ottavo ko nelle ultime dieci (tre consecutivi) tra campionato e coppa. Alessandro Cappelletti va vicino alla tripla doppia con 11 punti, 9 rimbalzi e 9 assist. 11 punti anche per Brian Fobbs e Giovanni Veronesi. Dalla panchina c’è Michal Sokolowski con 10 punti, 4 rimbalzi e 3 assist. Sassari 11ª in classifica con 7 vittorie e 12 sconfitte. Milano quinta con 13 vittorie e 6 sconfitte.

Scafati passa a Pistoia

Vittoria pesante in chiave salvezza per Scafati, che la spunta sull’Estra al PalaCarrara 91-89. Pistoia conduce praticamente per tutta la gara (31’20” avanti nel punteggio contro i 6’01” dei campani, ma viene beffata sul gong dalla Givova. Mvp Federico Miaschi con 20 punti e 4 rimbalzi dalla seconda unit. Bene il solito infinito Andrea Cinciarini con 18 punti, 5 rimbalzi e 6 assist. In doppia cifra anche Paulius Sorokas, 16 punti e 5 rimbalzi, Rob Gray, 15 punti e 3 assist, ed Edon Maxhuni, 13 punti, 3 rimbalzi e 4 assist. Non bastano a Pistoia i 23 punti con 9 assist di Michael Forrest per tornare alla vittoria. Sono nove sconfitte nelle ultime dieci per l’Estra, che scivola all’ultimo posto in classifica con 4 vittorie e 15 sconfitte. Scafati sale al 13° posto con 6 vittorie e 13 sconfitte.

La classifica aggiornata

Dolomiti Energia Trentino 28pt (14V, 4P) Trapani Shark 26pt (13V, 5P) Virtus Segafredo Bologna 26pt (13V, 5P) Germani Brescia 26pt (13V, 5P) EA7 Emporio Armani Milano 26pt (13V, 6P) Pallacanestro Trieste 22pt (11V, 7P) UNAHOTELS Reggio Emilia 22pt (11V, 7P) Bertram Derthona Tortona 20pt (10V, 8P) Nutribullet Treviso Basket 16pt (8V, 10P) Umana Reyer Venezia 16pt (8V, 10P) Banco di Sardegna Sassari 14pt (7V, 12P) Openjobmetis Varese 12pt (6V, 12P) Givova Scafati 12pt (6V, 13P) Napoli Basket 10pt (5V, 13P) Estra Pistoia 8pt (4V, 15P) Vanoli Basket Cremona 8pt (4V, 14P)

I risultati

Sabato 8 febbraio

Ore 20:00 – Banco di Sardegna Sassari – EA7 Emporio Armani Milano 72-78

Ore 20:30 – Estra Pistoia – Givova Scafati 89-91

Domenica 9 febbraio

Ore 16:00 – Umana Reyer Venezia – Napoli Basket

Ore 16:30 – Nutribullet Treviso Basket – UNAHOTELS Reggio Emilia

Ore 17:00 – Openjobmetis Varese – Dolomiti Energia Trentino

Ore 18:15 – Germani Brescia – Pallacanestro Trieste

Ore 19:30 – Bertram Derthona Tortona – Virtus Segafredo Bologna

Ore 20:00 – Vanoli Cremona – Trapani Shark