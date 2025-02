Vittoria al cardiopalma per Trento, che rimonta uno svantaggio di due set contro Piacenza nel match di apertura della 19ª giornata di Superlega 2024/2025. 19-25 25-27 25-17 25-20 15-9 il punteggio a favore della formazione di Fabio Soli, che manca il sorpasso a Perugia in vetta alla classifica. Michieletto e compagni salgono a 45 punti, in virtù dei due punti arrivati dal successo al tie-break, e ora sono pari con la squadra di Lorenzetti, ma indietro per differenza set negli scontri diretti (3-2 in favore di Trento contro 3-1 per Perugia). Domani la Sir Safety sarà in trasferta contro Grottazzolina (16.00) per la seconda vittoria in fila dopo il 3-0 su Taranto. Trento recupererà la partita in meno rispetto agli umbri il 19 febbraio contro Cisterna (recupero della 12ª giornata). Ko pesante per Piacenza, che resta al quarto posto con 36 punti. Sconfitta che probabilmente spegne le speranze di terza posizione per la Bluenergy, che ha tre punti in meno e due partite in più rispetto alla Lube Civitanova, che domani sarà in trasferta a Modena (ore 18.00).

La partita

Nel primo set Trento parte forte e allunga subito sul 6-2. Piacenza entra in partita e trova la parità sul 9-9 e poi sull’11-11, da cui si apre un parziale a favore della Bluenergy, che scappa sul 15-11. L’Itas non riesce a reagire e resta sotto nel punteggio fino alla fine del set, che si chiude 25-19 per Piacenza.

Secondo set punto a punto. Solamente due volte una delle due squadre si trova avanti sull’altra di più di due punti (Trento sul 20-17 e sul 21-18). Un parziale guidato maggiormente dall’Itas, che scende improvvisamente di colpi sul 21-18 concedendo il primo set point a Piacenza sul 24-23. Trento annulla altre due palle del 2-0, ma alla terza è costretta a cedere 27-25.

Nel terzo set arriva la reazione della formazione di Fabio Soli, che si mette al comando delle operazioni sul 9-4. Margine che aumenta fino al +7 sul 14-7. Piacenza che cala di intensità e non prova la difficile rimonta in un set che si chiude 25-17.

Nel quarto set c’è sempre Trento avanti in avvio, prima sull’8-5 e poi sul 12-8. Piacenza anche qui non riesce a trovare la parità e rincorre per tutta la durata del parziale, che termina con il punteggio di 25-20.

Al tie-break Trento vola sulle ali dell’entusiasmo e va avanti sul 7-4. Ultimo sussulto di Piacenza, che si porta sotto sull’8-7. Nel momento decisivo l’Itas piazza la stoccata decisiva e scappa sul 12-7 per poi chiudere sul 15-9.

La classifica aggiornata

Punti totali, partite vinte, partite perse

Sir Susa Vim Perugia 45 pt (16V-2P) Itas Trentino 45 pt (16V-2P) Cucine Lube Civitanova 37 pt (12V-5P) Gas Sales Bluenergy Piacenza 36 pt (12V-7P) Allianz Milano 30 pt (10V-8P) Rana Verona 30 pt (10V-8P) Valsa Group Modena 19 pt (6V-12P) Cisterna Volley 19 pt (7V-10P) Yuasa Battery Grottazzolina 17 pt (5V-13P) Sonepar Padova 15 pt (4V-13P) Gioiella Prisma Taranto 13 pt (4V-14P) Mint Vero Volley Monza 13 pt (5V-13P)

I risultati

SABATO 8 FEBBRAIO

Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-2 (19-25 25-27 25-17 25-20 15-9)

DOMENICA 9 FEBBRAIO

Yuasa Battery Grottazzolina-Sir Susa Vim Perugia

Valsa Group Modena-Cucine Lube Civitanova

Rana Verona-Mint Vero Volley Monza

Gioiella Prisma Taranto-Cisterna Volley

Allianz Milano-Sonepar Padova