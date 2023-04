Plusvalenze Roma e Lazio, Repubblica: “Tempi lunghi, si può arrivare al 2024”

Si temono tempistiche lunghe per la giustizia sportiva sui casi di Roma e Lazio, interessate da una visita della guardia di finanza presso le sedi dei due club su operazioni di calciomercato degli scorsi anni. Come ricorda Repubblica, i tempi della giustizia sportiva sono strettamente connessi a quelli della giustizia ordinaria, l’unica in grado di fornire elementi utili alle indagini. Per quanto riguarda le due società romane, quindi, i tempi potrebbero allungarsi fino al 2024 per quel che riguarda la giustizia sportiva, che eserciterebbe così la sua funzione 7 anni dopo i primi fatti contestati.