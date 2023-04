Dalla Slovenia piovono accuse a Ceferin: “Curriculum falso, sua elezione Uefa da invalidare”

Piovono pesanti accuse nei confronti di Aleksander Ceferin, rieletto per la terza volta presidente Uefa appena due giorni fa. Secondo il quotidiano sloveno Prava, infatti, un documento certificherebbe che quando si è candidato nel 2016 per il primo mandato, il massimo dirigente del calcio europeo mentì e falsificò il suo curriculum, fatto che dovrebbe rendere invalida la sua elezione di sette anni fa e mettere a rischio l’attuale permanenza nel ruolo.

Su Prava si legge: “Ceferin è fortunato che i media sloveni più rilevanti non abbiano mai scritto niente dei suoi affari, rendendosi ridicoli. A livello globale i controversi affari di Ceferin sono stati riportati solo sulla rivista specializzata norvegese Josimar, ad ambito investigativo”. L’articolo poi racconta come Ceferin avrebbe scritto delle falsità nel suo curriculum, millantando un ruolo nel comitato esecutivo dell’Olimpija Lubiana dal 2006 al 2011, di cui non si trova riscontro in nessun documento ufficiale.