Napoli, sale l’attesa per la festa Scudetto: De Laurentiis chiede 2 milioni a Comune e Regione

Nonostante la sconfitta roboante contro il Milan al Maradona, il Napoli non ha perso le certezze ed anzi si avvia comunque a festeggiare il terzo Scudetto della sua storia. Proprio per la grandezza del raggiungimento sportivo che la squadra di Luciano Spalletti è riuscito a centrare, Aurelio De Laurentiis vorrebbe mettere in mostra grandi festeggiamenti in quel di Napoli per la vittoria del Tricolore.

Per questo, secondo quanto riferito dall’edizione napoletana de La Repubblica, il presidente del Napoli avrebbe chiesto un contributo importante alle autorità politiche, quindi al comune del capoluogo campano e alla Regione Campania. La richiesta nel dettaglio sarebbe la concessione di un milione a testa fra Comune e Regione. In attesa di una risposta positiva o negativa, i preparativi in città fremono.