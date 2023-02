Plusvalenze, Piero Sandulli autosospeso dal Collegio di Garanzia dello sport

Piero Sandulli si è autosospeso dal suo ruolo di vicepresidente della seconda sezione del Collegio di Garanzia dello sport presso il Coni. Nell’ambito del caso plusvalenze, il giudice si era reso protagonista nelle scorse settimane di dichiarazioni alla stampa in merito alla penalizzazione inflitta alla Juventus. Parole da cui il Collegio aveva preso le distanze, sottolineando come Sandulli avesse parlato “a titolo personale”. Adesso è arrivata l’autosospensione, come dimostra anche il sito del Coni a questa pagina.

Un atto dovuto quello di Sandulli, che però in ogni caso difficilmente avrebbe fatto parte del Collegio che sarà chiamato a giudicare la situazione del club bianconero. Questo perchè il caso che coinvolge la Juventus rappresenta una controversia che solitamente viene affrontata dal Collegio di Garanzia a sezioni unite, ossia con i soli presidenti delle varie sezioni.