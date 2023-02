F1, Sticchi Damiani: “Ferrari deve essere perfetta per battere Verstappen”

“Verstappen è un pilota molto difficile da battere, soprattutto con questa Red Bull. La Ferrari deve essere estremamente competitiva, non si deve permettere il lusso di fare alcun errore, perché ha dei piloti bravissimi ma la squadra deve essere perfetta per tornare a vincere”. Lo ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’ACI, durante la puntata odierna de “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. “Quello di Vasseur è un compito molto complesso, ma sono convinto che grazie alla sua esperienza la Ferrari potrà fare grandi cose”, ha aggiunto Sticchi Damiani. Che poi ha concluso il suo intervento parlando dei due gran premi che si correranno in Italia: “Rappresentano una grande vittoria per il Paese. Monza è la storia della Formula1 e Imola è un’altra eccellenza. Per il 2024 sono previsti dei lavori di rinnovamento su entrambi i circuiti che saranno più belli e ospitali”