Spezia: Gotti dirige l’allenamento ma rimane a rischio esonero

Luca Gotti è a fortissimo rischio esonero. Dopo il pareggio per 2-2 del suo Spezia con l’Empoli, arrivato dopo un doppio vantaggio e la superiorità numerica all’intervallo, la posizione del tecnico ex Udinese è sempre più in bilico. Mercoledì, tutta la dirigenza del club ligure si ritroverà per una riunione in cui deciderà il futuro del suo allenatore, il quale potrebbe già essere sollevato dall’incarico prima del prossimo weekend, quando lo Spezia affronterà la Juventus. In caso di esonero, in panchina potrebbe andarci il vice Fabrizio Lorieri.