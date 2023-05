Spalletti con il Principe Borbone e De Laurentiis, il Napoli: “Per chi diceva che non voleva fare la foto”

Giorni di dubbi sul futuro ma anche di una festa indimenticabile in casa Napoli. Il club valuta il futuro di Luciano Spalletti, ma per ora si toglie lo sfizio anche di fornire qualche precisazione. “Questo per coloro che oggi hanno scritto che Spalletti non ha voluto fare la foto con il Principe Carlo di Borbone e De Laurentiis. Poco dopo si è giocata Napoli-Inter e il mister doveva rientrare negli spogliatoi!”, si legge in una nota social del club partenopeo, che allega la foto del tecnico di Certaldo, in compagnia del rappresentante francese del ramo dei Borbone e del presidente azzurro.

