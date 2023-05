Razzismo, Vinicius replica a Tebas: “Sei uguale ai razzisti, voglio punizioni”

“Ancora una volta, invece di criticare i razzisti, il presidente della Liga appare sui social per attaccarmi“. Così su Twitter Vinicius Junior, vittima di insulti razzisti nel match contro il Valencia, in risposta al tweet di Javier Tebas. “Per quanto parli e fai finta di non leggere, l’immagine del tuo campionato viene scossa. Guarda i commenti ai tuoi post e datti una risposta… Negare ti rende solo uguale ai razzisti. Non sono tuo amico per parlare di razzismo. Voglio azioni e punizioni. L’hashtag non mi commuove” ha aggiunto il calciatore del Real Madrid.

Il tweet di Tebas a cui fa riferimento Vinicius recita così: “Siccome chi non dovrebbe spiegarti cos’è e cosa può fare la Liga nei casi di razzismo, noi abbiamo provato a spiegartelo, ma non ti sei presentato a nessuna delle due date concordate che tu stesso hai richiesto . Prima di criticare e insultare La Liga, è necessario informarsi adeguatamente. Non lasciatevi manipolare e assicuratevi di comprendere appieno le reciproche competenze e il lavoro che abbiamo svolto insieme“.