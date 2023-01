Plusvalenze Juventus, Paratici intercettato: “Mascherato problemi 3 anni? 6 o 7, magari 3…”

La Corte d’Appello Federale ha pubblicato le motivazioni che hanno indotto i Giudici a comminare quindici punti di penalizzazione alla Juventus per il caso plusvalenze. Trentasei pagine di motivazioni dove emergono fatti nuovi e inediti, come una telefonata tra l’allora Ceo bianconero Fabio Paratici ed un giornalista. La telefonata, intercettata dalla Procura di Torino, risale al 21 settembre 2021. Paratici, commentando un intervento di Fabio Cherubini e quasi sfogandosi dell’essere considerato responsabile isolato, risponde: “Sì, ma non è che…se volevi mettere 400 milioni 5-6 anni prima, te li facevo mettere!” E l’interlocutore (giornalista) allora: “Bravo! È quello che ho detto io, per quello ho detto: Scusami, abbi pazienza! gli ho detto Claudio, eh no! Perché io voglio dire non è che Paratici si svegliava la mattina e diceva: oggi voglio fare una bella plusvalenza! È che a un certo punto, facevate due conti, lo chiamavate e gli dicevate: devi fare 100, devi fare 150, devi fare 70! E lui poi ve le faceva! E ringrazia che le faceva, perché così avete mascherato i problemi per 3 anni, eh! Ho detto, dico perché poi quello ha fatto, non è che…”. Ed ancora Fabio Paratici: “Eh! No, per 6 o 7, però va bene… magari 3, magari 3, magari 3”.